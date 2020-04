Facebook gaat tegen zijn eigen principes in vaker posts offline halen in Vietnam als die kritiek hebben op de overheid. Het doet dat na zware druk van het land.

Facebook probeert al jaren te balanceren tussen het mogelijk maken van vrije meningsuiting en het bestrijden van fake news of oproepen tot haat. Maar algemeen genomen laat het zeer veel uitspraken toe op haar platform. Maar in Vietnam treedt het bedrijf strenger op, zo zeggen twee bronnen binnen Facebook aan Reuters.

De reden daarvoor is zware druk van de Vietnamese overheid. Sinds midden februari zouden de servers van Facebook in het land offline zijn gezet door de lokale staatstelecombedrijven. Pas nadat het sociaal netwerk akkoord ging om meer posts te verwijderen van dissidente burgers, werd de toegang begin april weer hersteld.

Door het offline halen van de servers waren Facebook, maar ook Messenger en Instagram zeer moeilijk of niet beschikbaar in het land. Formeel klonk het in staatsmedia dat er werken waren aan een onderzeese kabel waardoor er problemen opdoken.

"We geloven dat die actie werd ondernomen om druk uit te oefenen op ons zodat we meer in regel zouden zijn met wettelijke takedown bevelen rond content die onze gebruikers in Vietnam zien." Aldus één van de bronnen van Reuters binnen Facebook.

Facebook zelf laat in een reactie aan Reuters weten dat het nu meewerkt met verzoeken van de Vietnamese overheid om toegang tot content te beperken waarvan de overheid zegt dat het illegaal is.

Vietnam wordt bestuurd door de communistische partij. Hoewel het land heel wat hervormingen kende, blijven persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zeer beperkt. Burgers die zich kritisch uitspreken over het regime kunnen in de gevangenis belanden.

Het is niet de eerste keer dat Facebook onder vuur wordt genomen door de lokale overheid. Vorig jaar werd het bedrijf beschuldigd van het schenden van een nieuwe cybersecuritywet omdat het gebruikers toeliet om kritiek op de overheid te geven. Ook moesten buitenlandse bedrijven zoals Facebook lokale kantoren opzetten en data in het land bewaren.

Een van de bronnen binnen Facebook nuanceert wel aan Reuters dat niet elk verzoek wordt ingewilligd. "Het wil niet zeggen dat we op elk verzoek van de overheid zullen ingaan. Maar we zullen significant meer content beperken."

Facebook probeert al jaren te balanceren tussen het mogelijk maken van vrije meningsuiting en het bestrijden van fake news of oproepen tot haat. Maar algemeen genomen laat het zeer veel uitspraken toe op haar platform. Maar in Vietnam treedt het bedrijf strenger op, zo zeggen twee bronnen binnen Facebook aan Reuters.De reden daarvoor is zware druk van de Vietnamese overheid. Sinds midden februari zouden de servers van Facebook in het land offline zijn gezet door de lokale staatstelecombedrijven. Pas nadat het sociaal netwerk akkoord ging om meer posts te verwijderen van dissidente burgers, werd de toegang begin april weer hersteld.Door het offline halen van de servers waren Facebook, maar ook Messenger en Instagram zeer moeilijk of niet beschikbaar in het land. Formeel klonk het in staatsmedia dat er werken waren aan een onderzeese kabel waardoor er problemen opdoken."We geloven dat die actie werd ondernomen om druk uit te oefenen op ons zodat we meer in regel zouden zijn met wettelijke takedown bevelen rond content die onze gebruikers in Vietnam zien." Aldus één van de bronnen van Reuters binnen Facebook.Facebook zelf laat in een reactie aan Reuters weten dat het nu meewerkt met verzoeken van de Vietnamese overheid om toegang tot content te beperken waarvan de overheid zegt dat het illegaal is.Vietnam wordt bestuurd door de communistische partij. Hoewel het land heel wat hervormingen kende, blijven persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zeer beperkt. Burgers die zich kritisch uitspreken over het regime kunnen in de gevangenis belanden.Het is niet de eerste keer dat Facebook onder vuur wordt genomen door de lokale overheid. Vorig jaar werd het bedrijf beschuldigd van het schenden van een nieuwe cybersecuritywet omdat het gebruikers toeliet om kritiek op de overheid te geven. Ook moesten buitenlandse bedrijven zoals Facebook lokale kantoren opzetten en data in het land bewaren.Een van de bronnen binnen Facebook nuanceert wel aan Reuters dat niet elk verzoek wordt ingewilligd. "Het wil niet zeggen dat we op elk verzoek van de overheid zullen ingaan. Maar we zullen significant meer content beperken."