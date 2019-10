De Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn heeft vijf constructeurs geselecteerd die kans maken om zelfrijdende bussen te mogen bouwen voor proefprojecten in Antwerpen, Genk, Leuven en Mechelen. Binnen ongeveer een jaar zal er eentje gekozen worden. In 2021 zouden vervolgens de eerste testritten op de weg moeten plaatsvinden.

Drie van de vijf geselecteerden hebben een Belgische link: Scania Belgium NV, Navya-VSE en Easymile-Systra. Bij deze twee laatste werken telkens een Franse en een Belgische onderneming samen. Daarnaast zijn er nog het Amerikaanse Local Motors en ten slotte 2getthere uit Nederland, dat ook al de autonome shuttle bouwt voor een proefproject op Brussels Airport.

De vijf krijgen nu enkele maanden de tijd om een eerste voorstel in te dienen. Daarna starten onderhandelingen met DeLijn. In het najaar van 2020 zou de vervoersmaatschappij dan één constructeur kiezen. De bedoeling is om in 2021 met een proeffase te starten, waarin de constructeur moet aantonen dat zijn voertuig veilig kan rijden in gemengd verkeer. "De resultaten van deze proeffase zullen beoordeeld worden met het oog op een eventuele verdere uitbouw van het project richting reizigersvervoer", aldus De Lijn in een persbericht.

De zelfrijdende bussen zullen zonder chauffeur tegen lage snelheid rijden op een vast traject, met een niet al te ingewikkelde verkeerssituatie. Een centrale verkeerskamer volgt het voertuig permanent en kan ingrijpen wanneer nodig.

Op Brussels Airport zouden in de loop van 2020 al de eerste testritten met de autonome shuttle moeten plaatsvinden.