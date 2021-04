Het is bijna Pasen, en dan moéten we het natuurlijk even hebben over... easter eggs. Niet die van chocola, maar over de grapjes die programmeurs te pas en te onpas in hun software plegen te verbergen. Apps en computerprogramma's puilen er van uit, maar wist je dat ook elke Tesla een vrachtlading aan easter eggs herbergt?

Tesla-baas Elon Musk heeft behoorlijk wat gevoel voor humor, al slaat hij de plank ook wel eens grondig mis. Maar eerlijk is eerlijk: de twintig (!) verstopte grapjes in de elektrische wagens uit zijn Tesla-fabrieken, die mogen er qua vindingrijkheid wel zijn. Het voert te ver om ze allemaal op te sommen, maar deze vijf easter eggs willen we je niet onthouden.

Monty Python

Geef het voertuig via het grote aanraakscherm de naam Patsy. De auto krijgt dan allerlei snufjes die te maken hebben met de legendarische Britse komediegroep Monty Python (waarin Patsy een van de personages is). Je moet wel fan zijn: de wagen produceert scheetgeluiden en wijst je de weg naar de leukste Monty Python-filmpjes op YouTube.

Genoeg plutonium?

Een ander easter egg in Tesla's knipoogt naar de cultfilm Back to the Future uit 1985. Wanneer je de elektrische auto oplaadt tot een bereik van 121 kilometer, het laden vervolgens beëindigt en in de smartphone-app dubbelklikt op het accu-icoontje, verschijnt de vraag 'of er wel plutonium in de reactor geplaatst is'. Met een klik op Yes verandert de Tesla (niet echt uiteraard) in een teletijdmachine met als bestemming een adres uit de film, ergens in Californië, en met als datum voor de volgende onderhoudsbeurt: 5 november 1955, om 6 uur 's ochtends: Marty's eerste bestemming in Back to the Future (een rol van Michael J. Fox).

Lotus Esprit-onderzeeër

In de James Bond-film The Spy Who Loved Me (1977) is een glansrol weggelegd voor de witte Lotus Esprit die tevens dienstdoet als onderzeeër. Elon Musk is zo'n fan van het voertuig, dat hij de gepimpte Lotus enkele jaren geleden voor een miljoen dollar heeft gekocht. De Lotus-onderzeeër zit ook als easter egg in elke Tesla. Om het grapje te activeren: druk vijf seconden lang op het Tesla-logo (de 'T') op het aanraakscherm. Er verschijnt dan een venster met de melding: Please enter access code. Uiteraard voer je hier 007 in. Sluit af met OK, ga naar de Ophanging-instellingen van de wagen (Suspension) en voilà: in plaats van je Tesla verschijnt nu de witte Lotus op het display, klaar voor een virtuele duik in het water.

Op reis naar Mars

Elon Musk is niet alleen de topman van Tesla, maar ook van het ruimtevaartbedrijf SpaceX dat vroeg of laat de reis naar Mars wil maken. Onnodig te zeggen dat dat met een Tesla vandaag al kan! Volg de werkwijze van het Lotus Esprit-easter egg, maar gebruik als toegangscode ditmaal Mars: je auto verandert in een ruimteschip van SpaceX en de kaart van je navigatiesysteem in een map van de rode planeet.

Romantiek

Voor een vleugje Paradise by the Dashboard Light zit je eveneens goed bij Tesla. Met het volgende easter egg tover je het grote aanraakscherm namelijk om tot een romantisch knetterend haardvuurtje, ondersteund door wat zwoele muziek: druk eenmaal op het T-logo, klik op de drie lichtgrijze streepjes totdat ze een V vormen, en leun maar achterover.

Tot slot: een aantal van de bovenstaande grapjes heeft op bepaalde Tesla-modellen intussen een vaste plek gevonden in het Toybox-onderdeel. Daar kan je ze dus ook activeren zonder de genoemde omwegen. De smaak te pakken? Klik voor een compleet overzicht van alle Tesla-grapjes dan door naar deze Wikipedia-pagina.

