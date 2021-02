De vzw's Link In De Kabel en Bibliothèques Sans Frontières willen in 2021 minstens vijfduizend jongeren robots leren programmeren, leren coderen en videotechnieken bijbrengen. Dankzij een samenwerking met Samsung zullen de opleidingen gratis toegankelijk zijn.

Doel van het project is het verbeteren van de digitale vaardigheden van de Belgische jeugd via onder meer STEM-kampen, workshops en trainingsvideo's. Aanvullend lesmateriaal moet ook leerkrachten helpen hun leerlingen extra digitale vaardigheden bij te brengen in de klas. Samsung zal doorheen het jaar verschillende initiatieven opzetten met de vzw's en maakt daarvoor ruim 100.000 euro beschikbaar.

Achterstand op buurlanden

Volgens de initiatiefnemers is er een grote behoefte aan dergelijke projecten. Uit de recentste cijfers van Eurostat blijkt namelijk dat Belgische jongeren op het vlak van digitale vaardigheden 'beduidend lager' scoren dan leeftijdsgenoten in onze buurlanden: 46 procent van onze jeugd heeft zelfs maar een beperkte digitale kennis, zo concludeert Eurostat.

Internationaal onderzoek toont aan dat België een tekort heeft aan gekwalificeerde ICT-specialisten

Federaal staatssecretaris van Digitalisering Mathieu Michel zegt blij te zijn met elk initiatief om de digitale kloof te dichten. 'Internationaal onderzoek toont aan dat België een tekort heeft aan gekwalificeerde ICT-specialisten. Dit kan een ernstige belemmering vormen voor de groei en innovatie', aldus Michel. Dat tekort moet volgens de staatssecretaris 'absoluut' worden aangepakt om de digitale transformatie van de Belgische economie te verwezenlijken.

STEM-kampen

Met Link In De Kabel gaat technologiebedrijf Samsung de komenden maanden een STEM-training organiseren. Het gaat om een mobiel project waarmee jongeren tussen de tien en achttien jaar in verschillende Vlaamse provincies workshops kunnen volgen. In de zomer komen er ook STEM-kampen.

De samenwerking met Bibliothèques Sans Frontières zet dan weer volop in op online lessen. Zo komen er specifieke STEM-video's die ondersteuning bieden aan leerkrachten om digitale vaardigheden ook in de klasomgeving op een toegankelijke manier aan te leren.

'Link in de Kabel werkt al twintig jaar rond e-inclusie, digitale vaardigheden en STEM bij - vaak kwetsbare - kinderen en jongeren', zegt coördinator David Loyen. 'Door onze laagdrempelige trainingen met een hoog fungehalte willen we zoveel mogelijk kinderen en jongeren meekrijgen.'

