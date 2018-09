Vijftien Europese kansspelcommissies gaan lootboxen onderzoeken

De regulatoren voor kansspelen in vijftien Europese landen en Washington State gaan games onderzoeken naar gokken. Dat hebben ze verklaard in een mededeling van het Gambling Regulators European forum. Specifiek willen ze onderzoek doorn naar 'skin betting, lootboxes, sociale casinogames en het gebruik van gokthema's in video games die beschikbaar zijn voor kinderen'.

Lootboxes zijn virtuele schatkisten die je in videogames zoals FIFA 18 of Overwatch kunt kopen. Ze bevatten vaak outfits voor spelpersonages, maar wat erin zit, weet je niet op voorhand. Ze vormen een belangrijke extra inkomstenbron voor game-uitgevers, maar komen ook steeds vaker onder vuur van regulatoren. Na onderzoek in april, besloot de Belgische Kansspelcommissie alvast dat ze tegen de Belgische wet zijn. Onder meer Blizzard heeft daarom voor Belgische spelers zijn lootboxen al in de ban gedaan. Ook in Nederland zijn ze (deels) verboden. Daar mogen geen items in de boxen zitten die kunnen worden doorverkocht.