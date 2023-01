Cloud Software Group, ontstaan uit de fusie van Citrix en Tibco, neemt afscheid van zo'n 15 procent van zijn personeel. Ongeveer 2.000 banen gaan verloren.

Topman Tom Krause licht de reorganisatie in een blogpost toe. 'Gisteren hebben we ongeveer 15 procent van het totale personeelsbestand van de Cloud Software Group laten weten dat hun functie is geëlimineerd of overbodig is geworden als onderdeel van ons planningsproces voor het nieuwe bedrijf', schrijft Krause.

Hij spreekt onder meer over het elimineren van functies die door de fusie overbodig of dubbel zijn. Maar ook over een vereenvoudiging van de interne processen en systemen, net zoals het aantal management- en administratieve rollen in de ondersteuning daarvan.

Tegelijk spreekt Krause over 'het richten van meer interne middelen op topklanten en de product road maps die daarbij aansluiten', net zoals 'meer investeren in ondersteuning om klanttevredenheid te verbeteren'. Blijkbaar komt meer investeren in klanten dus neer op werken met minder mensen.

Krause spreekt van een moeilijk besluit, waardoor veel banen verloren gaan. De topman noemt de reorganisatie echter nodig met het oog op de toekomst.

Virtualisatiespecialist Citrix werd vorig jaar overgenomen door Vista Equity Partners en Evergreen Coast Capital voor 16,5 miljard dollar. Nadat de overname rond was ging het samen met Tibco, dat zich toelegt op business intelligence.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

