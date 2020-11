Bij IT-bedrijf PI-Square staan vijftig banen op de helling. Dat meldt de christelijke vakbond. PI-Square is een joint-venture tussen IBM en Belfius.

Het bedrijf werd opgericht in 2018 en staat in voor de IT-infrastructuur bij de bank. Hoofdaandeelhouder is IBM.

Volgens de vakbond heeft het bedrijf de intentie in het tweede kwartaal volgend jaar vijftig banen te schrappen. 'PI-Square heeft slechts één klant: Belfius. Dat contract loopt over meerdere jaren, maar de directie zegt te willen anticiperen en concurrentieel te willen blijven', luidt het bij de vakbond.

