Vine-medeoprichter Colin Kroll (35) overleden

De politie gaat volgens Amerikaanse media uit van een overdosis.

Kroll lanceerde de app in juni 2012 samen met Dom Hofmann en Rus Yusupov. Later dat jaar verkocht het drietal het bedrijf voor een bedrag van rond de 30 miljoen dollar aan Twitter. Kroll bleef general manager van Vine tot hij in 2014 werd ontslagen door Twitter.

Eerder dit jaar zei hij daar in een verklaring over: "Ik realiseer me nu dat dingen die ik heb gezegd en gedaan ervoor zorgden dat anderen zich niet gewaardeerd of ongemakkelijk voelden. Aan die mensen bied ik mijn excuses aan."

Yusupov en Kroll lanceerden vorig jaar appspelletje HQ Trivia. In een tweet liet Yusupov weten: "Ik ben zo verdrietig om het overlijden van mijn vriend en mede-oprichter Colin Kroll. Mijn gedachten zijn bij zijn geliefden. Zijn goedhartige ziel en grote hart zullen me altijd bijblijven. Hij heeft van de wereld en internet een mooiere plek gemaakt. Rust in vrede, broer."