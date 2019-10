De geavanceerde vingerafdrukscanner in de Samsung Galaxy S10 valt eenvoudig te omzeilen. Met een goedkope schermbeschermer accepteert de telefoon ook onbekende vingers. Ook de Pixel 4 blijkt nogal makkelijk te ontgrendelen.

Een vrouw vertelt aan de Britse tabloid The Sun dat ze voor haar Galaxy S10 een schermbeschermer van 2,7 pond had gekocht op eBay. Met de beschermer kon ze plots haar telefoon met vingers ontgrendelen die niet door de telefoon waren geregistreerd. Ook haar man kon plots in haar telefoon. Ook de Samsung-telefoon van haar zus kon met dezelfde beschermlaag ontgrendeld worden.

Samsung erkent tegenover de BBC het probleem en zegt dat het werkt aan een patch. Opmerkelijk genoeg pakte Samsung bij de lancering van de S10 acht maanden geleden net uitdrukkelijk uit met haar 'revolutionaire' vingerafdrukscanner.

"De Ultrasonic Fingerprint stuurt ultrasonische pulsen om de 3D toppen en valleien van je unieke vingerafdruk te detecteren en je snel en accuraat te herkennen." Aldus de marketingtekst op de website van Samsung.

Samsung is niet de enige telefoonmaker die met biometrische herkenning sukkelt. Ook de Pixel 4 van Google, die niet in België zal worden verkocht, is eenvoudig te ontgrendelen. Hier ontdekte de BBC dat het toestel, dat geen vingerafdrukscanner maar wel gezichtsherkenning heeft, ook te ontgrendelen valt als de gebruiker slaapt. De telefoon voor het gezicht van de slapende eigenaar houden volstaat.

Volgens de BBC zijn er gelekte beelden die aangeven dat je kan kiezen om die ontgrendeling onmogelijk te maken met gesloten ogen, maar die optie staat niet op het testtoestel dat de omroep momenteel heeft. Google zelf zegt dat het haar Face Unlock blijft verbeteren met de tijd.

Wie zich zorgen maakt over de beveiliging van zijn of haar smartphone heeft gelukkig nog andere opties. Zo kan je altijd een pincode of patroon invoeren en gezichts- of vingerafdrukherkenning uitschakelen mocht je deze niet vertrouwen.