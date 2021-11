Virgin Galactic, het ruimtevaartbedrijf van entrepreneur Richard Branson, wil vanaf 2023 drie keer per maand ruimtereizen aanbieden, zei topman Michael Colglazier deze week in gesprek met analisten.

Het bedrijf verwacht vanaf eind volgend jaar de eerste commerciële ruimtereizen aan te bieden. In eerste instantie gebeurt dat met het ruimtevoertuig VMS Eve, dat één keer per maand zal vliegen. Begin 2023 start Virgin Galactic met testvluchten van de VSS Imagine, die later dat jaar twee keer per maand commerciële vluchten zal uitvoeren.

450.000 dollar per ticket

Het bedrijf heeft sinds oprichter Richard Branson afgelopen zomer een ruimtereis maakte honderd tickets van 450.000 dollar verkocht. Daarmee komt het totale aantal verkochte ruimtereizen van het bedrijf, dat in 2004 werd opgericht, op 700.

