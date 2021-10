Ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic van miljardair Richard Branson zal pas in het vierde kwartaal van 2022 weer commerciële reizen aanbieden. Het bedrijf maakte donderdag bekend dat een geplande testvlucht wordt uitgesteld.

Een woordvoerder vertelde aan de Amerikaanse nieuwszender CNBC dat het bedrijf 'acht tot tien maanden' uittrekt voor het 'opknappen en verbeteren' van de ruimtevaartuigen. Een duidelijke reden voor de vertraging wordt niet gegeven, al wijst het bedrijf erop dat er na een eerdere testvlucht geconcludeerd werd dat 'verdere inspectie' van de vloot vereist is.

Incident

Eerder besliste de Amerikaanse toezichthouder op de luchtvaart (de FAA) om het ruimtevliegtuig van Virgin Galactic aan de grond te houden nadat zich tijdens de historische ruimtereis van zijn stichter Richard Branson in juli een incident heeft voorgedaan.

Het is niet duidelijk of beslissing van Virgin Galactic daar verband mee houdt: Virgin Galactic heeft altijd gezegd dat de vlucht normaal is verlopen.

