De eerste virtuele editie van Tomorrowland, 'Tomorrowland Around the World', heeft dit weekend volgens de organisatie wereldwijd meer dan een miljoen kijkers gelokt.

De meeste kijkers zouden in kleine groepjes van het digitale spektakel hebben genoten. Wie een weekendticket heeft, kan vanaf woensdag twee weken lang alle concerten herbekijken. Een apart toegangsticket voor het "relive-platform" kost 12,5 euro.

Toen duidelijk werd dat Tomorrowland deze zomer omwille van het coronavirus niet fysiek zou kunnen doorgaan, besliste de organisatie om een digitale editie op poten te zetten. Het resultaat werd het virtuele eiland Papilionem, waar de (betalende) bezoeker kan switchen tussen in totaal acht podia.

Meer dan 60 artiesten werkten mee aan het festival, met toppers uit de elektronische muziekwereld zoals David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike en Steve Aoki, maar ook popster Katy Perry. Die laatste nam een vijftien minuten durende set op met danceversies van haar grootste hits. Perry kwam het virtuele podium op in een luchtballon, wat op het fysieke festival allicht wat moeilijk realiseerbaar zou zijn.

De organisatie liet een oogverblindende 3D-omgeving creëren met podia, lichtshows en een virtueel festivalpubliek die het moeilijk van een livestream van het echte gebeuren te onderscheiden maakten. De concerten werden vooraf opgenomen in vier videostudio's over de hele wereld, waar telkens exact dezelfde dj-booth en camera set up werd gebouwd. Tientallen verschillende render-engines werkten vier weken lang aan één stuk door om alle data te verwerken. Tomorrowland-oprichter Michiel Beers had het eerder deze week over "een miljoeneninvestering", vandaar dat het festival niet gratis te bekijken viel.

