De Gentse Feesten zijn geannuleerd, en dat is in meer dan honderd jaar nooit eerder gebeurd. Treuren mag, maar niet te lang, want de jonge 3D-engineer Lucas Selfslagh werkte achter de schermen aan een opmerkelijk digitaal alternatief: Ghent Theft Auto, een virtuele kopie van de volledige stad waarin iedereen kan rondwandelen en feesten.

Sinds 2012 besteedt Selfslagh een groot deel van zijn vrije tijd aan wat hij zelf een 'uit de hand gelopen hobbyproject' noemt. Wat ooit begon als een eenvoudige mod van het populaire spel Grand Theft Auto IV, groeide de voorbije jaren uit tot een 3D-versie van zijn favoriete stad. Elk gebouw, iedere vuilnisbak: van alles is er een virtuele kopie.

Crowdfunding

Al die tijd was de 3D-engineer de enige die in die virtuele wereld kon ronddwalen, maar de huidige lockdown en het annuleren van de Gentse Feesten zetten hem aan het denken. 'Het zit in het DNA van de Gentenaars om te willen rebelleren tegen zulke regels, ook als ze van levensbelang zijn. Gelukkig is technologie hier een ideale uitlaatklep voor.'

Met behulp van een crowdfunding-initiatief dat sinds deze week loopt, hoopt Selfslagh genoeg geld op te kunnen halen om zijn levensproject te kunnen voltooien én om het in te kunnen zetten om de Gentse Feesten ditmaal online door te laten gaan. Negenduizend euro heeft hij nodig, en daarvan is via het platform in enkele dagen al ruim 1.500 euro binnen.

Ook zonder VR-bril

'Ghent Theft Auto zal een platform worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en dingen kunnen beleven op de locaties die ze al hun hele leven kennen. Het wordt een plek waar artiesten en entertainers ook kunnen optreden. Negentig procent van de inkomsten die ze er generen gaat rechtstreeks naar hen, want zij zien door de crisis een pak van hun inkomen verloren gaan', klinkt het bij de ontwikkelaar.

Ook wie geen VR-bril heeft, zal door de virtuele kopie van Gent kunnen slenteren en daar ook anderen ontmoeten. 'Net als in het echte leven zal dat tot onverwachte gesprekken leiden, bijvoorbeeld wanneer je naar het optreden van je favoriete artiest staat te kijken', aldus Selfslagh. 'Dat gevoel, dat de Gentse Feesten zo uniek maakt, kun je misschien niet kopiëren, maar je kan het wel proberen benaderen.'

Sinds 2012 besteedt Selfslagh een groot deel van zijn vrije tijd aan wat hij zelf een 'uit de hand gelopen hobbyproject' noemt. Wat ooit begon als een eenvoudige mod van het populaire spel Grand Theft Auto IV, groeide de voorbije jaren uit tot een 3D-versie van zijn favoriete stad. Elk gebouw, iedere vuilnisbak: van alles is er een virtuele kopie.Al die tijd was de 3D-engineer de enige die in die virtuele wereld kon ronddwalen, maar de huidige lockdown en het annuleren van de Gentse Feesten zetten hem aan het denken. 'Het zit in het DNA van de Gentenaars om te willen rebelleren tegen zulke regels, ook als ze van levensbelang zijn. Gelukkig is technologie hier een ideale uitlaatklep voor.'Met behulp van een crowdfunding-initiatief dat sinds deze week loopt, hoopt Selfslagh genoeg geld op te kunnen halen om zijn levensproject te kunnen voltooien én om het in te kunnen zetten om de Gentse Feesten ditmaal online door te laten gaan. Negenduizend euro heeft hij nodig, en daarvan is via het platform in enkele dagen al ruim 1.500 euro binnen.'Ghent Theft Auto zal een platform worden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en dingen kunnen beleven op de locaties die ze al hun hele leven kennen. Het wordt een plek waar artiesten en entertainers ook kunnen optreden. Negentig procent van de inkomsten die ze er generen gaat rechtstreeks naar hen, want zij zien door de crisis een pak van hun inkomen verloren gaan', klinkt het bij de ontwikkelaar.Ook wie geen VR-bril heeft, zal door de virtuele kopie van Gent kunnen slenteren en daar ook anderen ontmoeten. 'Net als in het echte leven zal dat tot onverwachte gesprekken leiden, bijvoorbeeld wanneer je naar het optreden van je favoriete artiest staat te kijken', aldus Selfslagh. 'Dat gevoel, dat de Gentse Feesten zo uniek maakt, kun je misschien niet kopiëren, maar je kan het wel proberen benaderen.'