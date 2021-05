Al zeker 9.000 smartphones zijn met een virus besmet geraakt doordat gebruikers een app installeerden via een sms die zogezegd van bpost kwam. Dat zeggen het Centrum voor Cybersecurity (CCB) en telecomwaakhond BIPT.

Het gaat om een gevaarlijk virus, FluBot, dat veel schade aanricht en dat zich bovendien snel verspreidt naar de telefooncontacten van het slachtoffer, zeggen de overheidsinstanties.

Nogal wat Belgen hebben sinds afgelopen weekend de sms over een zogezegde zending van bpost ontvangen. Meer dan 5.700 internetgebruikers stuurden een melding ervan naar het CCB. Het virus zou enkele weken geleden al veel schade hebben aangericht in andere Europese landen.

Terug naar fabrieksinstellingen

Wie op de link klikte en de applicatie installeerde, krijgt het advies onmiddellijk de telefoon te herstellen naar fabrieksinstellingen. Wie na het installeren van de app nog wachtwoorden heeft gebruikt, moet die veranderen. Mogelijk werd het sms-bericht doorgestuurd naar alle contacten op de telefoon. Hen verwittigen is een goed idee.

Het CCB en het BIPT waarschuwen iedereen dat er in de nabije toekomst nog meer valse berichten de ronde kunnen doen. Ze adviseren om geen applicaties te installeren via een link in een bericht.

Cybercriminelen gebruiken vermoedelijk lijsten met telefoonnummers die circuleren op het internet. 'Met het verlengde weekend in aantocht zijn cybercriminelen vaak nog actiever.'

