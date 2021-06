Visa telt 1,8 miljard euro neer voor de overname van Tink, een Europees open banking-platform.

Tink bestaat sinds 2012 en laat financiële instellingen, fintechs en handelaren toe om op maat gemaakte financiële beheertools, producten en diensten voor Europese consumenten en bedrijven te bouwen op basis van hun financiële gegevens en dat op basis van een API.

Tink is volgens Visa geïntegreerd met meer dan 3.400 banken en financiële instellingen en bereikt miljoenen bankklanten in heel Europa. Het bankplatform behoudt zijn merk en huidige managementteam en het hoofdkantoor blijft in Stockholm, Zweden.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

