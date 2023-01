Visma heeft de in Berlijn gevestigde softwarebedrijven H&H en BuchhaltungsButler overgenomen. Daarmee wordt het Noorse cloudsoftwarebedrijf voor het eerst actief op de Duitse markt.

H&H is een softwareleverancier voor Duitse gemeenten. Het bedrijf voorziet in de behoeften van ruim achthonderd overheidsdiensten en heeft een duidelijk groeipad. Met proDoppik als hoofdproduct biedt H&H een ERP-oplossing voor onder meer boekhouding, facturering, begrotingsvoorbereiding en het innen van belastingen, maar ook voor het beheer van vaste activa en financiële investeringen.

Intensief ondersteunen

BuchhaltungsButler op zijn beurt is een in 2015 opgericht SaaS-bedrijf. Het ontwikkelt software voor financieel beheer met een focus op boekhoudkundige automatisering. Hun klantenbestand bestaat voornamelijk uit kleine bedrijven. 'Duitsland is een boeiende marktopportuniteit voor ons en we gaan onze nieuwe bedrijven dan ook intensief ondersteunen om hun groei te versnellen', zegt Merete Hverven, CEO van Visma.

Net als in de rest van Europa stappen Duitse bedrijven en organisaties steeds vaker over van traditionele on-prem software naar cloudoplossingen. Bij onze oosterburen vereist nieuwe wetgeving, zoals de Onlinezugangsgesetz, bovendien een toenemende digitalisering van overheidsadministratie en -diensten. Dat proces moedigt het gebruik van cloudtechnologie volgens Visma aan. 'De overgang van Duitsland naar de cloud zal waarschijnlijk verder worden versterkt door het feit dat almaar meer kmo's de voordelen ontdekken van ERP-systemen om manuele en tijdrovende processen te automatiseren', klinkt het voorts.

Recordaantal overnames

Na een recordaantal van 42 overnames in 2022, waaronder een eerste markttoetreding in Frankrijk, bestaat de Visma-groep nu uit 170 bedrijven verspreid over Europa en Latijns-Amerika. De meeste door Visma ingelijfde ondernemingen gaan verder onder hun eigen merk en management, en dit zal ook het geval zijn voor H&H en BuchhaltungsButler.

H&H is een softwareleverancier voor Duitse gemeenten. Het bedrijf voorziet in de behoeften van ruim achthonderd overheidsdiensten en heeft een duidelijk groeipad. Met proDoppik als hoofdproduct biedt H&H een ERP-oplossing voor onder meer boekhouding, facturering, begrotingsvoorbereiding en het innen van belastingen, maar ook voor het beheer van vaste activa en financiële investeringen. BuchhaltungsButler op zijn beurt is een in 2015 opgericht SaaS-bedrijf. Het ontwikkelt software voor financieel beheer met een focus op boekhoudkundige automatisering. Hun klantenbestand bestaat voornamelijk uit kleine bedrijven. 'Duitsland is een boeiende marktopportuniteit voor ons en we gaan onze nieuwe bedrijven dan ook intensief ondersteunen om hun groei te versnellen', zegt Merete Hverven, CEO van Visma.Net als in de rest van Europa stappen Duitse bedrijven en organisaties steeds vaker over van traditionele on-prem software naar cloudoplossingen. Bij onze oosterburen vereist nieuwe wetgeving, zoals de Onlinezugangsgesetz, bovendien een toenemende digitalisering van overheidsadministratie en -diensten. Dat proces moedigt het gebruik van cloudtechnologie volgens Visma aan. 'De overgang van Duitsland naar de cloud zal waarschijnlijk verder worden versterkt door het feit dat almaar meer kmo's de voordelen ontdekken van ERP-systemen om manuele en tijdrovende processen te automatiseren', klinkt het voorts.Na een recordaantal van 42 overnames in 2022, waaronder een eerste markttoetreding in Frankrijk, bestaat de Visma-groep nu uit 170 bedrijven verspreid over Europa en Latijns-Amerika. De meeste door Visma ingelijfde ondernemingen gaan verder onder hun eigen merk en management, en dit zal ook het geval zijn voor H&H en BuchhaltungsButler.