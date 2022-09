Het Noorse Visma doet voor het eerst een Franse overname. Het bedrijf dat dit jaar al 30 bedrijven inlijfde, voegt daar nu ook Inqom aan toe.

Inqom maakt software die boekhoudprocessen automatiseert met de hulp van AI. Er werken zo'n honderd mensen voor het bedrijf.

Voor Visma is het de eerste overname in het land, nochtans neemt het bedrijf aan een stevig tempo andere spelers over. Dit jaar alleen al is Inqom de 31e overname. Vorig jaar deed het 42 overnames.

Eerder deze zomer raakte bekend dat Visma ook het Gentse Teamleader opkocht. Alle activiteiten samen van Visma genereerden vorig jaar een omzet van 2,1 miljard euro.

