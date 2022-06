De Noorse softwarereus Visma neemt Teamleader over voor een onbekend bedrag. De Gentse techbelofte blijft autonoom opereren en ook oprichter Jeroen De Wit blijft aan boord.

Visma neemt het Gentse bedrijf over van investeerders Fortino Capital, Keen Venture Partners en PMV. De internationale SaaS scale-up biedt work management software aan voor kleine en middelgrote bedrijven. Teamleader is actief in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië.

Focus en Orbit

Teamleader werd opgericht in juli 2012. Na jarenlang software op maat te ontwikkelen, was het voor oprichter De Wit duidelijk dat iedere onderneming behoefte had aan één tool voor CRM, offertes, facturatie en projectbeheer. Dat resulteerde eerst in Teamleader Focus en later in het meer uitgebreide Teamleader Orbit

In België en Nederland is het bedrijf marktleider in work management software. Tien jaar na de oprichting werken ruim 13.000 organisaties met Teamleader en vloeit er voor meer dan 10 miljard euro aan facturen door de Teamleader-systemen.

Teamleader blijft onder de eigen naam en met het huidige team van 180 medewerkers opereren als zelfstandig onderdeel binnen de Visma Groep. Overeenkomsten met klanten blijven ongewijzigd.

