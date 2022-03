Cloudsoftwarebedrijf Visma heeft Lyanthe ingelijfd. Het softwarebedrijf uit het Nederlandse Echt Susteren beschikt sinds 2012 over een oplossing waarmee accountants- en administratiekantoren in België en Nederland hun administratieverwerking kunnen automatiseren.

Door de overname biedt Visma nu naar eigen zeggen een 'complete geautomatiseerde verwerkingsstraat', van factuur tot boekhouding, voor de accountancysector. Door de inzet van Lyanthe kan een kantoor zijn administratieverwerking zodanig automatiseren, dat 95 procent van de facturen zonder menselijke tussenkomst correct wordt verwerkt, zo klinkt het in een persbericht. Met het platform verwerken accountantskantoren in België en Nederlands dagelijks meer dan 150.000 facturen.

Minder druk op werknemers

De robotic accounting-technologie van Lyanthe zet de verwerkte facturen automatisch op de juiste plaats in de administratie van de juiste klanten. Zo neemt de druk op medewerkers af, stelt Visma, en komt er capaciteit vrij bij de accountantskantoren in het pre-accounting team. Die tijd kan worden besteed aan advisering van klanten en het versneld laten doorgroeien van assistent-accountants.

Volgens Visma moet de accountancywereld dringend verder automatiseren, omdat de arbeidsmarkt binnen de sector onder druk staat. 'Elk jaar studeren er minder mensen af in België en Nederland, terwijl de vraag naar werknemers toeneemt. De meeste boekhoudpakketten hebben wel functies voor factuurherkenning, maar die staan nog ver af van de perfect nauwkeurige herkenning en verwerking. Zeker voor kantoren die grote hoeveelheden administraties verwerken, brengt de boekhouding een hoop correctiewerk met zich mee', stelt het bedrijf.

Lyanthe blijft onder de eigen naam en met het huidige team opereren als zelfstandig onderdeel binnen de Visma Groep. Alle samenwerkingen die Lyanthe heeft met softwareleveranciers en administratief dienstverleners worden ongewijzigd gecontinueerd.

