Het Noorse cloudsoftwarebedrijf Visma neemt voor een onbekend bedrag OutSmart over, een SaaS scale-up die Field Service Management-tools ontwikkelt voor kmo's. OutSmart is opgericht in Nederland en daarnaast actief in België, Duitsland en Portugal.

OutSmart begon in 2011 onder de naam WerkbonApp. Medewerkers van buitendiensten konden met een digitale 'werkbon' hun werkzaamheden registreren, waarna de binnendienst deze met een muisklik verwerkte tot een factuur. De tool werd direct een succes.

In 2019 veranderde WerkbonApp de naam in OutSmart, omdat de software inmiddels was uitgegroeid tot een volwaardige Field Service Management-oplossing. Het systeem bevat intussen functies voor digitaal plannen, materiaalbeheer, offertes, CRM, tijdsregistratie, facturatie, contractbeheer en specifieke functies voor installateurs in de koeltechniek. De cloudapplicatie telt ruim tachtig koppelingen met boekhoud- en ERP-systemen.

Meer dan vierduizend bedrijven in de installatietechniek, bouw en andere dienstverleners gebruiken OutSmart voor hun dagelijkse werkzaamheden. Het bedrijf blijft onder de eigen naam en met het huidige team van 45 medewerkers opereren als zelfstandig onderdeel binnen de Visma Groep. Overeenkomsten met klanten blijven ongewijzigd.

