Gelijktijdig met Vivaldi 3.0 voor computers verscheen deze week ook de eerste versie van de internetbrowser voor Android-toestellen. Net als zijn grote broer beschikt de mobiele Vivaldi over een geïntegreerde ad-blocker en tracker-blocker.

De grootste vernieuwing in Vivaldi 3.0 is de tracker-blocker die voorkomt dat zogeheten webtrackers het surfgedrag van de gebruiker kunnen volgen. Voor deze functie sloeg de ontwikkelaar de handen ineen met de 'privacyvriendelijke' zoekmachine DuckDuckGo. Zo beschikt Vivaldi voortaan over DuckDuckGo's Tracker Radar, een blocklist die op de achtergrond automatisch alle third-party trackers tegenhoudt.

Dankzij de ingebakken ad-blocker van Vivaldi hoeft de gebruiker geen speciale extensie te installeren om advertenties te blokkeren. Dit komt volgens de ontwikkelaar zowel de snelheid als de privacy ten goede. In versie 3.0 van de browser is deze functie voor het eerst standaard uitgeschakeld. Volgens de makers zijn veel gebruikers namelijk best bereid om advertenties onder ogen te krijgen op websites die ze graag bezoeken. Wie toch liever geen reclame wenst, kan de functie eenvoudig terug inschakelen en de werking ervan finetunen.

Onbeperkt personaliseerbaar

Verder is Vivaldi vooral de browser van de schier onbeperkte mogelijkheden om de look and feel van het programma naar je hand te zetten. Heb je de adresbalk of je tabbladen liever aan de onderkant van het scherm, of wil je een andere achtergrondafbeelding op je pagina met favorieten? Vivaldi biedt er gegarandeerd een instelling voor.

Voor wie de ontstaansgeschiedenis van Vivaldi niet kent: de man achter het programma, de IJslandse programmeur en entrepreneur Jón Von Tetzchner, was lange tijd de topman van Opera Software. Bij dat bedrijf, de maker van de Opera-browser, trok hij in 2011 uit onvrede de deur achter zich dicht. Opera diende volgens Von Tetzchner niet langer 'de belangen van de gebruikers noch van de programmeurs die in 1994 mee aan de wieg stonden'. In 2015 sloeg de Scandinaviër terug met een eerste testversie van zijn Vivaldi-browser, waarvan deze week dus versie 3.0 verscheen, samen met de eerste mobiele versie voor Android.

null © Vivaldi

