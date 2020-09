Het Chinese techbedrijf Vivo heeft een smartphone ontwikkeld met een achterkant die van kleur kan veranderen.

Android Authority, een Amerikaans nieuwsmedium gespecialiseerd in Android, ontdekte een promovideo van de nieuwe telefoon op het Chinese platform Weibo. Volgens die site gaat het om een telefoon waarbij gebruik wordt gemaakt van elektrochroom glas. Dat is speciaal glas waarbij een elektrische lading kan veranderen hoeveel licht het glas doorlaat. Door op een knop te drukken verandert de kleur van de telefoon.

Of deze functie veel energie slurpt is in de video niet bekendgemaakt. Volgens Android Authority zou een bijgeleverde tekst suggereren dat de telefoon is ontwikkeld met het beperken van de energieconsumptie van de telefoon, dus het lijkt onwaarschijnlijk dat de functie veel energie kost.

