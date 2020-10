Vivo heeft een conceptsmartphone voorgesteld met een afneembare selfiecamera. Voordeel van dit ontwerp is dat het schermoppervlak niet wordt verkleind door een storende 'notch' of 'pinhole'. Het uitgeschoven onderdeel kan ook nog draadloos worden bediend.

De Chinese smartphonefabrikant demonstreerde het concept op blogplatform Weibo. Het idee is dat gebruikers de losse camera op een tafel kunnen plaatsen en zo bijvoorbeeld makkelijker groepsfoto's kunnen schieten. Verder helpt de losse camera ook om opnames te maken vanuit een lastige hoek. Met het ontwerp heeft Vivo een Red Dot Design Award gewonnen.

Niet compleet nieuw

Voorlopig gaat het nog om een concept. Het is niet bekend of Vivo de techniek daadwerkelijk gaat toepassen in modellen die op de markt komen. Eerder gebeurde dat wel met de in-screen vingerafdrukscanner, die destijds het eerst door Vivo werd getoond.

Een uitschuifbare camera is trouwens niet compleet nieuw: OnePlus deed het enkele jaren geleden al met de 7 Pro en 7T Pro. Wel vernieuwend bij de Vivo is dat het onderdeel afneembaar is.

