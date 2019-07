Els Bellens is redactrice bij Data News.

Verenigd Koninkrijk ziet geen technische redenen om Huawei te verbieden aan het 5G-netwerk in het land te werken. Er zouden eventueel wel ethische redenen zijn.

Dat schrijft het Comité voor Wetenschap en Technologie in een brief aan de Staatssecretaris voor Digitale media. Het Comité, bestaande uit parlementariërs, heeft de situatie onderzocht en zegt geen technische gronden te vinden waarop het Huawei zou verbieden om mee te bouwen aan de netwerkinfrastructuur van het land. Wel zegt het dat de overheid de ethische kant van zo'n samenwerking moet bekijken, en de relatie met internationale bondgenoten. Dat laatste verwijst voornamelijk naar de Verenigde Staten, die Huawei op de zwarte lijst hebben gezet omdat de techgigant zou spioneren voor de Chinese overheid. Om diezelfde reden zet de VS ook andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, onder druk om het bedrijf te verbieden 5G-netwerkinfrastructuur te bouwen.

Het Comité zegt nu dat Huawei's bijdrage aan het 5G-netwerk in het land geen technische problemen oplevert. Het merkt wel op dat, moest de overheid besluiten om alle Huawei-apparatuur aan de kant te schuiven, dat voor stevige netwerkvertragingen kan zorgen. Heel wat van de bestaande 3G- en 4G-netwerken in het Verenigd Koninkrijk gebruiken namelijk hardware van de Chinese techgigant.