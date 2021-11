De Britse minister van Gezondheid Sajid Javid beveelt een onderzoek naar 'bias' in medische toestellen op basis van huidskleur en geslacht. Dat komt er nu monitors die worden ingezet in de covid-pandemie mogelijk slechter werken voor mensen met een donkere huid.

Een vooringenomenheid of ingebouwde 'bias' in zuurstofmeters heeft mogelijk geleid tot meer covid-slachtoffers. Dat zegt de Sajid Javid tegen de Britse omroep BBC. De Britse minister van Gezondheid beveelt daarom een groot onderzoek naar medische toestellen en hun doeltreffendheid bij verschillende rassen en geslachten.

Hoewel de vraag rond vooringenomenheid van bijvoorbeeld algoritmes en verschillende toestellen al langer speelt, is de directe aanleiding hier de covid-19 pandemie. Die heeft in het Verenigd Koninkrijk een uitvergrote impact gehad op de zwarte en Zuid-Aziatische bevolking. Zwarte Britten hebben bijvoorbeeld tot vier keer meer risico om aan covid-19 te sterven dan hun blanke medeburgers, aldus het Britse Office for National Statistics. 'De mogelijkheid dat een vooringenomenheid, zelfs als die onbedoeld is, kan leiden tot een slechtere gezondheidsresultaten, is onacceptabel', zegt Javid.

Zuurstof

Centraal in de controverse staan zogeheten 'pulse oximeters'. Die meten de hoeveelheid zuurstof in het bloed door lichtpulsen door de vingertop te sturen. De toestellen zouden minder goed werken bij mensen met een donkere huidskleur, zo staat in onderzoek gepubliceerd in de New England Journal of Medicine eind 2020. Eerder vroegen ook Amerikaanse politici al een review aan over de toestellen en in de VS komen ze met waarschuwingen over hun werking.

Het Britse onderzoek moet nu breder gaan en kijken naar 'bias' in alle medische toestellen, niet alleen in zuurstofmeters. Er moet bovendien ook niet alleen gekeken worden naar vooringenomenheid op basis van huidskleur, maar ook op basis van geslacht. Javid en zijn Amerikaanse collega hopen uiteindelijk internationale standaarden rond medische toestellen te maken, die vereisen dat ze getest worden op een brede waaier van mensen voordat ze worden verkocht.

