De Britse regering wil mogelijk de overname van Arm door het Amerikaanse Nvidia te verbieden. Dat meldt Bloomberg op basis van anonieme bronnen.

De Competition & Markets Authority (CMA) schrijft in zijn beoordeling van de overname dat die 'zorgwekkende implicaties voor de nationale veiligheid' bevat.

Het oordeel van de CMA zou voor de regering-Johnson reden kunnen zijn om de overname van de Britse processor-ontwerper Arm te blokkeren. Bloomberg citeert een bron die stelt dat deze zorgen ertoe kunnen leiden dat de regering de deal nader onderzoekt. De bronnen benadrukken allemaal dat er nog geen definitief besluit is genomen en dat de deal nog onder voorwaarden kan worden goedgekeurd.

Nader onderzoek na klachten

NVidia kondigde de overname van Arm in het najaar van 2020 aan, voor een bedrag van 40 miljard dollar. Na klachten van onder meer Microsoft, Qualcomm, Google en Huawei over concurrentiebeperking, begonnen toezichthouders met onderzoeken in de VS, het VK, China en de EU. Qualcomm gebruikt de de architectuur voor zijn chips. Ook de oprichter van Arm zou zorgen hebben over de voorgenomen deal.

Arm gebruikt een open licentiemodel en biedt licenties voor zijn chipontwerpen en de Arm-instructiesetarchitectuur aan zijn klanten. De architectuur wordt voor miljarden devices gebruikt, zoals smartphones, tablets en sinds vorig jaar ook de laptops van Apple. Nvidia beloofde bij de overname Arm's open licentiemodel en klantneutraliteit voort te zetten.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

