Het Vlaams ABVV heeft ij de start van het nieuwe schooljaar, een oproep gedaan voor goedkoper internet. De vakbond pleit voor een sociaal tarief en een verlaging van de btw op internet naar 6 procent. "In een snel digitaliserende wereld, waaraan zowel school, overheid als werkvloer onderhevig zijn, moet iedereen structureel de kans krijgen deel te nemen", klinkt het.

De vakbond wijst erop dat steeds meer scholen verwachten dat leerlingen digitaal deelnemen aan het onderwijs. "Van smartschool via usb-sticks tot een eigen laptop", zegt algemeen secretaris Caroline Copers. "Dat zorgt voor een extra financiële druk op gezinnen. Niet iedereen is in staat die kosten even vlot te dragen."

Het Vlaams ABVV hekelt dat de telecomfactuur in Vlaanderen bij de hoogste van Europa behoort. Ondanks het sterk doordringende belang van internet beschikt bovendien nog steeds 14 procent van de gezinnen thuis niet over een internetverbinding. "Digitale skills zijn stilaan onontbeerlijk om deel te nemen aan de maatschappij, dus de toegang ertoe moet voor alle leerlingen gegarandeerd zijn", aldus Copers.