Vlaams acceleratorprogramma moet buitenlandse scale-ups aantrekken

Scale-ups.eu is de nieuwe organisatie van Jurgen Ingels om techbedrijven te helpen doorgroeien. Ze is ook mede-organisator van het SuperNova-festival, dat vandaag van start gaat in Antwerpen.

Daar kondigen scale-ups.eu en imec aan dat ze voortaan de krachten gaan bundelen om buitenlandse techbedrijven aan te trekken. Samen zullen ze internationale ondernemers een programma aanbieden van acht weken, bestaande uit workshops, coaching en netwerkopportuniteiten. Zo krijgen die de kans om inzicht te verwerven in de Europese zakencultuur, privacyvoorwaarden, fiscale wetgeving, subsidiemogelijkheden, enzovoort.

"Via imec krijgen de scale-ups bovendien toegang tot een breed netwerk van potentiële partners, investeerders en klanten", benadrukt programmamanager Sven De Cleyn. "Daarnaast hebben we hier natuurlijk ook veel technologische kennis en knowhow in erg uiteenlopende velden, van chipminiaturisatie, veiligheid, artificiële intelligentie tot blockchain. Als er een match is met de technologische noden van de scale-up, kunnen wij onze expertise inzetten om hun product of dienst verder te verfijnen."

'Toegangspoort tot de rest van Europa'

De bedoeling is om buitenlandse scale-ups sneller hun weg te laten vinden in het lokale ecosysteem zodat ze succesvol kunnen uitbreiden naar de Europese markt, idealiter met België als uitvalsbasis. "Het programma richt zich tot tech scale-ups die al sterk gegroeid zijn in hun thuismarkt en klaar zijn voor de Europese markt. België fungeert daarbij als een testmarkt en toegangspoort tot de rest van Europa", zegt Jurgen Ingels.

Het programma wordt gesteund door het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. "Vlaanderen mag dan klein zijn, het heeft wel strategische voordelen waardoor het een ideale uitvalsbasis is om door te breken in de rest van Europa", zegt gedelegeerd bestuurder Claire Tillekaerts.