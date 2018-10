Vlaams klaslokaal wordt steeds digitaler

De monitor werd vorig schooljaar voor de derde keer afgenomen bij meer dan 2.900 leerlingen, 1.420 leerkrachten en 680 schoolleiders uit het lager en secundair onderwijs en de centra voor basiseducatie. Het vijfjaarlijks onderzoek moet een beeld geven van de ICT-infrastructuur in het onderwijs, de hardware en software en het ICT-gebruik, de ICT-vaardigheden en de mediawijsheid. De Vlaamse scholen zijn doordrongen van ICT, toont de monitor aan.

Aandachtspunt is wel dat het computerpark in het onderwijs aan veroudering onderhevig is. In het lager onderwijs is meer dan de helft van de desktops en laptops ouder dan vier jaar. In het secundair onderwijs gaat het om ongeveer dertig procent. De ouderdom van laptops en desktops wordt wel gecompenseerd door de aankoop van nieuwe tablets en chromebooks.

Doorbraak van digitale schoolborden

De grote doorbraak van digitale schoolborden is opvallend. In het lager onderwijs beschikken de meeste scholen (93 procent) over digiborden, tien jaar geleden ging het over slechts acht procent. In het secundair onderwijs steeg de aanwezigheid van een digibord op school van 29 procent in 2008 naar bijna 80 procent vorig schooljaar.

Uit de monitor blijkt ook dat de aanwezigheid van software sterk vooruitgaat. Bijna elke school heeft een digitaal leerlingvolgsysteem waarmee leerkrachten een terugkoppeling krijgen over hoe hun leerlingen het doen en hen inzicht geeft in de resultaten van het onderwijs.

'Meer nood aan ICT-beleid'

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) vindt de sterke aanwezigheid van ICT op school een goede evolutie. "Toch zijn er ook aandachtspunten", nuanceert ze. "Zo ontbreekt er in vele scholen nog te vaak een ICT-beleidsplan rond het gebruik van databeheer, sociale media of privacy en voelen veel jongeren zich minder digitaal vaardig."

Om scholen te ondersteunen bij hun ICT-beleid en de bewustwording te vergroten, maakt Crevits extra personeel vrij voor KlasCement, het leermiddelennetwerk voor en door leerkrachten, om een kenniscentrum uit te bouwen voor ICT-coördinatie. Ook wordt in Vlaanderen SELFIE gelanceerd, een vrije en gratis online zelfevaluatietool die door de Europese Commissie ontwikkeld werd voor scholen en waarbij een digitaal schoolprofiel wordt opgemaakt. Crevits wijst op de aandacht voor digitale vaardigheden in de nieuwe eindtermen en pleit voor een fiscaal voordeel voor bedrijven die mee investeren in technologische infrastructuur.