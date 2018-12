Vlaams onderzoeksportaal wint e-Gov-award

Met de prijs wil de federatie van de technologische industrie overheden belonen die met digitale projecten de dienstverlening aan de bevolking en de bedrijfswereld verbeteren. Het winnende FRIS-portaal (Flanders Research Information Space) is het regionale portaal over onderzoekers en hun onderzoek in Vlaanderen. Het FRIS-portaal wil onderzoekers dichter bij elkaar brengen, interdisciplinair onderzoek stimuleren, netwerking tussen onderzoekers mogelijk maken en experten helpen vinden in bepaalde disciplines.

Sinds juli 2018 kan iedereen vrij aan de slag met de data over het publiek gefinancierd onderzoek in Vlaanderen. Alles samen gaat het over informatie van 75.000 onderzoekers, 29.000 onderzoeksprojecten en 300.000 wetenschappelijke publicaties van 13 instellingen.