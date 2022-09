Kevin D, de Mechelse twintiger die sinds oktober 2021 in een Italiaanse cel zit op vraag van de Amerikaanse justitie, is door Italië aan ons land overgeleverd. Tegen de man werd een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd nadat hij de website van American Airlines had gehackt.

Bij een bezoek aan Milaan voor een voetbalwedstrijd van de Rode Duivels werd hij opgepakt en Italië zou hem aan de Verenigde Staten uitleveren, maar door een vonnis van de Mechelse rechtbank op 25 augustus besloot Italië de man naar ons land uit te leveren.

Kevin D. maakte zich in augustus 2017 schuldig aan het hacken van verschillende websites van American Airlines. De Amerikaanse justitie vroeg de uitlevering aan ons land, maar die weigerde dat. Er werd echter een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd, waardoor de man geseind stond. Bij een bezoek aan Italië in oktober 2021 werd hij gearresteerd. Sindsdien zat hij in een Milanese cel.

Eerder dit jaar ging de Italiaanse justitie akkoord om de man aan de Verenigde Staten uit te leveren. Die beslissing werd echter tijdelijk opgeschort toen duidelijk werd dat in ons land voor dezelfde feiten een proces zou volgen. Doordat de feiten zich in ons land voordeden, is ook de Belgische justitie gerechtigd het dossier te behandelen. Dat gebeurde op 24 augustus. Daags nadien volgde het vonnis en werd Kevin D. schuldig bevonden aan alle tenlasteleggingen en veroordeeld tot drie jaar effectief. Binnen Europa geldt dat iemand niet twee keer veroordeeld kan worden voor dezelfde feiten. De Italiaanse justitie kreeg kennis van het Belgische vonnis en besloot de man over te leveren aan ons land.

Die uitlevering is nu gebeurd, D. zit momenteel in een Belgische cel, zo bevestigt zijn advocaat aan Belga. Het is echter niet uitgesloten dat een Amerikaanse rechter alsnog besluit dat Kevin D. zich toch in de VS moet verantwoorden. De advocaten van Kevin lieten al weten alles in het werk te stellen zodat ook de Amerikaanse justitie zich neerlegt bij het Belgische vonnis. Als hen dat niet lukt, is het mogelijk dat Kevin nooit nog ons land kan verlaten omdat hij in het buitenland het risico loopt te worden gearresteerd en uitgeleverd te worden aan de VS.

