Een groep van 13 appuitgevers heeft donderdag de Coaltion for App Fairness gelanceerd, om de praktijken van appwinkels aan te klagen. Vooral Apple moet het ontgelden. Bij de groep zitten ook Vlaamse uitgevers, meldt De Tijd donderdagavond op zijn site.

De Coalition for App Fairness zegt te ijveren voor vrijheid van keuze en eerlijke concurrentie in het ecosysteem van apps. Bij de dertien leden horen muziekapps Spotify en Deezer, datingapp Tinder en Epic Games, bekend van Fortnite. Ook News Media Europe heeft zich bij de coalitie aangesloten. De beroepsvereniging Vlaamse Nieuwsmedia, dat DPG Media, Mediafin en Mediahuis groepeert, maakt deel uit van News Media Europe.

Apple wordt ervan beschuldigd de producten te controleren die via de appwinkel worden aangeboden. De opties van de appmakers worden ingeperkt, ontwikkelaars worden gedwongen via de appwinkel van Apple te verkopen en Apple zou volgens de coalitie ideeën stelen van de concurrenten.

Apple roomt voor de meeste aankopen in zijn App Store 30 procent af, een percentage dat volgens de coalitie veel te hoog is.

De praktijk is nog ergerlijker als het gaat over diensten die concurreren met die van Apple zelf.

De coalitie stelt tien principes voor om de praktijken van appwinkels bij te sturen. Ontwikkelaars zouden niet verplicht mogen worden exclusief bepaalde appwinkels of betaalsystemen te gebruiken. Ontwikkelaars moeten ook tijdig toegang hebben tot dezelfde interfaces en technische informatie als de ontwikkelaars van de eigenaar van de appwinkel.

De Coalition for App Fairness zegt te ijveren voor vrijheid van keuze en eerlijke concurrentie in het ecosysteem van apps. Bij de dertien leden horen muziekapps Spotify en Deezer, datingapp Tinder en Epic Games, bekend van Fortnite. Ook News Media Europe heeft zich bij de coalitie aangesloten. De beroepsvereniging Vlaamse Nieuwsmedia, dat DPG Media, Mediafin en Mediahuis groepeert, maakt deel uit van News Media Europe.Apple wordt ervan beschuldigd de producten te controleren die via de appwinkel worden aangeboden. De opties van de appmakers worden ingeperkt, ontwikkelaars worden gedwongen via de appwinkel van Apple te verkopen en Apple zou volgens de coalitie ideeën stelen van de concurrenten. Apple roomt voor de meeste aankopen in zijn App Store 30 procent af, een percentage dat volgens de coalitie veel te hoog is. De praktijk is nog ergerlijker als het gaat over diensten die concurreren met die van Apple zelf. De coalitie stelt tien principes voor om de praktijken van appwinkels bij te sturen. Ontwikkelaars zouden niet verplicht mogen worden exclusief bepaalde appwinkels of betaalsystemen te gebruiken. Ontwikkelaars moeten ook tijdig toegang hebben tot dezelfde interfaces en technische informatie als de ontwikkelaars van de eigenaar van de appwinkel.