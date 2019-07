Maandag lanceert SpaceX een raket naar het International Space Station (ISS). Onderzoekers van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol sturen enkele bacteriën en basaltgesteente mee, voor een experiment rond biologisch leven in de ruimte.

Met het vluchtexperiment onderzoekt het SCK of lokale grondstoffen - zoals maangesteenten - gebruikt kunnen worden om leven in de ruimte mogelijk te maken. "Hechten bacteriën zich aan dit type maangesteente en groeien ze?" vraagt projectcoördinator Rob Van Houdt zich af. De wetenschappers willen bekijken of de bacteriën onder invloed van ruimtestraling en beperkte zwaartekracht het gesteente in een latere fase kunnen omvormen tot meer vruchtbare grond.

De proef zal gedurende drie weken plaatsvinden in het ISS, dat zich in een baan rond de aarde beweegt. Er wordt gebruik gemaakt van basalt, een vulkanisch gesteente dat ook op de maan voorkomt. Het SCK onderzoekt de bodembacterie Cupriavidus metallidurans, waarvan eerder al bewezen werd dat het in de ruimte goed groeit. Andere partners in het onderzoek onderzoeken twee andere bacteriën.

Vijftig jaar na de eerste maanlanding lopen verschillende projecten voor een menselijke terugkeer naar de maan. Astronauten zouden voor langere tijd op de maan verblijven, en dan is autonome voedsel- en watervoorziening nodig. Het is voor de inwoners van dat toekomstige 'maandorp' immers niet mogelijk om zich regelmatig te bevoorraden", zegt microbioloog Natalie Leys.

Het experiment is al het twaalfde project van het SCK in de ruimte. Het onderzoekscentrum draagt vooral bij aan de kennisevolutie van ruimtevaartgeneeskunde.