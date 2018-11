Vlaamse Overheid bundelt gegevens voortaan in 'Mijn burgerprofiel'

Mijn Burgerprofiel is een project van Informatie Vlaanderen en moet de digitalisering binnen en rond de Vlaamse Overheid een boost geven. In plaats dat elke dienst of agentschap zijn eigen gegevens gebruikt, worden die gecentraliseerd in het burgerprofiel. Eén systeem waarbij de burger centraal staat, in plaats van overheidsdiensten waar burgers telkens opnieuw gegevens moeten opvragen of invoeren.

"Naast elkaar werken is voltooid verleden tijd. Alleen een overkoepelende werking kan digitale behoeften en noden oplossen en Vlaanderen klaarmaken voor de toekomst," zegt Barbara Van Den Haute, administrateur-generaal bij Informatie Vlaanderen.

Op dit moment bevat Mijn Burgerprofiel onder meer gegevens over diploma's, studietoelagen, kinderbijslag, woning, gezin en loopbaan. Naarmate meer overheidsdiensten zich aansluiten zal dat profiel meer bevatten. Vervolgens kunnen overheidsdiensten, publiek-private diensten en steden en gemeenten in Vlaanderen Mijn Burgerprofiel integreren in hun digitale diensten.

Het profiel is voor alle duidelijkheid geen Vlaamse variant op Itsme. Dit laatste is een toegangssysteem, Mijn Burgerprofiel is een soort paspoort waar alle data die de Vlaamse overheidsdiensten over je hebben, wordt gebundeld.

Technisch steunt Mijn burgerprofiel op AWS. Al bevat het profiel zelf geen privacygevoelige data. Het is eerder een verzameling van koppelingen die vanuit verschillende diensten samenkomen. De data zelf wordt door de Vlaamse overheid zelf on premise bewaard en bewaakt.

In de gedrukte versie van Data News van 14 december brengen we een interview met Barbara Van Den Haute over de digitale transformatie bij de Vlaamse Overheid en de plannen rond Mijn Burgerprofiel.