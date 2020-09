De Vlaamse overheid heeft afspraken gemaakt met Microsoft rond licenties voor Microsoft 365, Windows 10 en andere software in het onderwijs. Daardoor kunnen leerkrachten relatief goedkoop met de software aan de slag.

Het nieuwe raamcontract krijgt de naam MS-KIS (Microsoft Keep It Simple), loopt drie jaar en vervangt het oude contract dat momenteel afloopt. Scholen kunnen al sinds augustus intekenen, maar onder meer voor lopende licenties kan dat ook vanaf 1 oktober.

Het gaat niet om een aanbesteding, maar wel om een aanbod van Microsoft waarbij de Vlaamse Overheid mee onderhandelde. Zo is het voortaan makkelijker voor kleinere scholen met minder dan honderd gebruikers (personeel) om deel te nemen. Maar scholen zijn voor alle duidelijkheid niet verplicht om met Microsoft in zee te gaan. Ze kunnen even goed met alternatieven als Libreoffice of Google Docs werken.

Ook telt Microsoft voortaan niet in FTE's (aantal personeelsleden) telt maar in EQU's (education qualified users) waarbij elke gebruiker een account moet hebben. Al blijft het aanbod zowel voor onderwijzend personeel, als ondersteunende diensten zoals administratief personeel of onderhoudspersoneel mogelijk.

Drie formules

Onder de licenties zijn er drie formules. Office 365 A1, bestaande uit Word en Powerpoint online en Teams, blijft gratis. Microsoft 365 A3, voor 47,10 euro per jaar, bestaat uit de volledige kantoorsoftware van Microsoft, maar ook de beheertool Intune, Windows 10 Pro, Bookings (online afspraken maken) en de mogelijkheden om online lessen opnieuw te herbekijken.

Ook nieuw in de A3 licentie is Minecraft Educational Edition. Een educatieve versie van Minecraft voor in de lessen waarmee leerlingen onder andere kunnen leren programmeren, of op speelse wijze met bepaalde lesonderwerpen in contact komen.

Een A5 licentie (104,54 euro per jaar) bevat daar bovenop verschillende beveiligingstools en een VoIP telefooncentrale. Maar het is ook mogelijk om een A3 bundel plus de securitytools voor 73,47 euro per jaar af te nemen. Scholen kunnen daarbij kiezen om bijvoorbeeld hun volledig personeelsbestand een A3-licentie te geven, aangevuld met enkele A5 licenties, bijvoorbeeld voor de ict-coördinator of bepaald personeel.

Voor leerlingen zelf is het aanbod gratis. Per betaalde gebruiker mag een school licenties toekennen aan veertig leerlingen. Daarbij krijgen ze Microsoft 365 A3, waaronder ook een licentie voor Windows 10 valt.

Het aanbod geldt voor alle scholen die door de Vlaamse overheid worden gefinancierd, van kleuter- tot volwassenenonderwijs, inclusief CLB's, onderwijsinspectie, pedagogische begeleiding, internaten en deeltijds onderwijs.

