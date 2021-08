Vlaamse politici geven een pak meer geld uit aan advertenties op Facebook en Instagram dan andere Europese partijen. Vooral N-VA gaf dit jaar al honderdduizenden euro's uit om in het uitstalraam van Zuckerberg te staan.

In de eerste zeven maanden van dit jaar gaf Bart De Wever 225.411 euro uit aan Instagram en Facebook. Een stevig verschil met de nummer twee op de lijst, de Nederlandse politicus Wopke Hoekstra (151.819 euro).

Van alle Europese politici geven Belgische politieke spelers met afstand het meest uit. Met Peter Mertens (PVDA, 97.565 euro), Tom Van Grieken (Vlaams Belang, 81.479 euro) en Conner Rousseau (Vooruit, 73.560 euro) in de rest van de top vijf.

Maar ook de top tien is hoofdzakelijk Belgisch met onder meer Jan Jambon (N-VA), Georges-Louis Bouches (MR) en Zuhal Demir (N-VA). De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis (68.788 euro) en de Nederlandse politicus Jesse Klaver (61.045 euro) zijn samen met Hoekstra de enige niet-Belgen in de top tien grootste adverterende politici.

De gegevens werden gebracht door De Standaard dat zich baseert op het rapport van AdLens, een collectief dat sinds 2019 de uitgaven van politieke partijen op Facebook in kaart brengt.

Nederland

De Standaard merkt daarbij op dat de Belgische uitgaven een stuk hoger liggen dan andere Europese partijen. N-VA is met 372.925 euro (alleen al tussen januari en juli van dit jaar) de tweede grootste politieke adverteerder. Vlaams Belang is derde met 308.409 euro.

De grootste adverteerder was het Nederlandse CDA (509.166 euro) en ook de vierde en vijfde grootste zijn Nederlandse partijen (FVD en VVD), maar zij hadden recent verkiezingen waardoor er volop campagne werd gevoerd. Vlaamse partijen geven dus evenveel of soms meer uit in een jaar zonder verkiezingen, dan hun buitenlandse evenknie in volle campagnemodus.

Dertien euro per like

AdLens keek ook naar de uitgaven per duizend inwoners. Dan is N-VA wel de grootste facebookgebruiker met 32,95 euro, gevolgd door het CDA (29,92 euro) en Vlaams Belang 27,25). Opmerkelijk: N-VA voorzitter Bart De Wever is in zijn eentje goed voor de vierde plaats met 19,91 euro per duizend inwoners. De Standaard rekende uit dat zijn pagina in die periode steeg met 17.000 likes tot 254.000 aanhangers. Dat komt neer op dertien euro per nieuwe volgeling.

Aan een advertentie als deze geeft N-VA 10.000 tot 15.000 euro uit. Maar er zijn ook standpunten waarbij wordt opgeroepen op deze te liken, waardoor je je automatisch op de pagina van de partij of politicus abonneert. © Facebook/PVL

Ter vergelijking: AdLens vergeleek ook de uitgaven van overheidsinstellingen. Daar staat het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op één met 27,11 euro per duizend inwoners, maar geen enkele Belgische organisatie. De facebookdrift lijkt zich dus vooral te beperken tot de zelfpromotie van politici, niet tot boodschappen vanuit het beleid.

