In de septemberverklaring van Minister-President Jambon staat dat de Vlaamse regering van plan is om deze legislatuur nog een data-nutsbedrijf op te richten. Ook wil het voluit gaan voor 5G, al blijven die plannen eerder vaag.

In de toespraak van Jan Jambon komt het woord 'data' zes maal voor. De Vlaamse regering heeft de ambitie om digitale data te ontsluiten, zowel bij de overheid als de privésector. "Nu zitten de data nog te vaak versnipperd. Burgers en bedrijven moeten meer controle krijgen over hun eigen data, zodat ze er doelgericht en zelfbewust mee aan de slag kunnen."

Jambon spreekt daarbij over het mogelijk maken dat data "vlot, veilig en privacybestendig" kan stromen met het oog op digitale toepassingen.

Maar de meest concrete ambitie rond digitalisering zit in de oprichting van een Vlaams data-nutsbedrijf dat moet "opklimmen tot de wereldtop van naties die technologieën als artificiële intelligentie, robotica en internet-of-things gebruiken om de samenleving beter te maken."

5G

Dat gaat ook gepaard met 5G. Daar klinkt het vooral dat Vlaanderen zo snel mogelijk 5G nodig heeft. "Ik ga ervan uit dat we een partner vinden in de federale overheid, want we zijn daarvoor van hen afhankelijk. Als dat niet onmiddellijk lukt, moeten we zélf onze weg gaan."

Wat dat concreet betekent is nog niet duidelijk. Vlaanderen zette in haar regeerakkoord vorig jaar al expliciet dat het een voortrekker in 5G wil zijn. Al moeten we daarbij opmerken dat aanvankelijk vooral de vorige Vlaamse regering Bourgeois dwars lag omdat het vond dat er meer geld uit de licentieveilingen naar Vlaanderen moest gaan. Wat niet is verandert is dat telecom nog steeds een federale bevoegdheid is.

Tot slot staat er in de lijst van investeringen "De uitbouw van zowel een glasvezel als 5G-netwerk." vermeld. Maar ook hier worden weinig extra details gegeven. Vandaag is onder meer Proximus bezig met een eigen nationaal glasvezelnetwerk en voert Fluvius testen uit met een eigen glasvezelnetwerk in een handvol steden.

Digitalisering lijkt daarmee een prominente plaats te krijgen in de septemberverklaring. Al blijft ze op dat vlak nog vaag over hoe dat nieuwe bedrijf er zal uitzien, en of dat bedrijf ook zelf glasvezel of 5G zal aanleggen, al is die kans klein als je weet dat de kostprijs daarvan al snel in de miljarden euro's oploopt.

