De Vlaamse regering wil werk maken van de digitalisering van de verkoop van vastgoed. Dat kondigde Vlaams minister-president Jan Jambon vanochtend aan in De Inspecteur op Radio 2. Dat moet zorgen voor een enorme tijdswinst, stelde hij.

Als je vandaag een huis of appartement koopt of verkoopt, komen daar heel wat opzoekingen, documenten en attesten aan te pas, zoals een EPC-attest, een voorkooprecht, een bodemattest of de keuring van de elektriciteitsinstallatie. Meestal zijn het de makelaar en de notaris die deze documenten opzoeken.

Manueel opzoekwerk

Een onroerend goed kopen of verkopen neemt nu vaak drie tot vier maanden tijd in beslag, omdat er heel wat manueel opzoekwerk moet gebeuren. 'Samen met de vastgoedsector willen we al die informatiestromen digitaliseren en daarmee een enorme tijdswinst boeken. Met dit project willen we dat tegen het einde van 2022 het grootste deel van de gegevens en documenten over een onroerend goed 'de volgende werkdag' beschikbaar is', lichtte de Vlaamse regeringsleider toe. 'Daarmee realiseren we een serieuze tijdswinst voor kopers en verkopers maar ook voor de vastgoedsector zelf, en dat is uiteraard van grote economische waarde.'

Het project vastgoedinformatie toont voor Jan Jambon aan dat data vlot laten stromen van cruciaal belang wordt voor onze economie en de Vlaamse welvaart van morgen. 'Als Vlaamse overheid geloven we sterk in deze data-economie en willen we het vertrouwen in deze data-markt versterken, onder meer door een Vlaams datanutsbedrijf op te richten en door te investeren in de nieuwe Solid-technologie. Het Vlaanderen van morgen is powered by data, en daar zorgt deze Vlaamse regering vandaag al voor', besluit hij.

Als je vandaag een huis of appartement koopt of verkoopt, komen daar heel wat opzoekingen, documenten en attesten aan te pas, zoals een EPC-attest, een voorkooprecht, een bodemattest of de keuring van de elektriciteitsinstallatie. Meestal zijn het de makelaar en de notaris die deze documenten opzoeken.Een onroerend goed kopen of verkopen neemt nu vaak drie tot vier maanden tijd in beslag, omdat er heel wat manueel opzoekwerk moet gebeuren. 'Samen met de vastgoedsector willen we al die informatiestromen digitaliseren en daarmee een enorme tijdswinst boeken. Met dit project willen we dat tegen het einde van 2022 het grootste deel van de gegevens en documenten over een onroerend goed 'de volgende werkdag' beschikbaar is', lichtte de Vlaamse regeringsleider toe. 'Daarmee realiseren we een serieuze tijdswinst voor kopers en verkopers maar ook voor de vastgoedsector zelf, en dat is uiteraard van grote economische waarde.' Het project vastgoedinformatie toont voor Jan Jambon aan dat data vlot laten stromen van cruciaal belang wordt voor onze economie en de Vlaamse welvaart van morgen. 'Als Vlaamse overheid geloven we sterk in deze data-economie en willen we het vertrouwen in deze data-markt versterken, onder meer door een Vlaams datanutsbedrijf op te richten en door te investeren in de nieuwe Solid-technologie. Het Vlaanderen van morgen is powered by data, en daar zorgt deze Vlaamse regering vandaag al voor', besluit hij.