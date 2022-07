Els Bellens is redactrice bij Data News.

De start-up Wat Drink Je? wil het systeem van bonnetjes of drankkaarten digitaliseren om op die manier wachtrijen aan de bar op festivals en evenementen te verminderen.

Wat Drink Je? maakt voor de duidelijkheid geen app. Het bestel- en betaalplatform maakt het mogelijk voor klanten om een QR-code te scannen en digitaal van op afstand te betalen. Ze krijgen als betaalbevestiging een nieuwe QR-code die ze aan de bar kunnen tonen om hun bestelling op te halen. Op die manier zou de bediening wat gestroomlijnder moeten lopen.

Toogbeheer

Het platform werkt daarvoor samen met de app Payconiq,maar laat klanten ook op een meer klassieke manier met een bankkaart aan de bar betalen. Aan de zijde van de organisator levert het bedrijfje vooral een beheermodule waarmee ze de druk op hun verschillende togen in kaart kunnen brengen.

Wat Drink Je? kon de voorbije twee jaar al even warm draaien als no-touch oplossing in tijden van corona. Dit jaar wil de start-up ook de zomerfestivals veroveren, te beginnen met Urban Sessions en Paradise City Festival dit weekend.

Wat Drink Je? maakt voor de duidelijkheid geen app. Het bestel- en betaalplatform maakt het mogelijk voor klanten om een QR-code te scannen en digitaal van op afstand te betalen. Ze krijgen als betaalbevestiging een nieuwe QR-code die ze aan de bar kunnen tonen om hun bestelling op te halen. Op die manier zou de bediening wat gestroomlijnder moeten lopen. Het platform werkt daarvoor samen met de app Payconiq,maar laat klanten ook op een meer klassieke manier met een bankkaart aan de bar betalen. Aan de zijde van de organisator levert het bedrijfje vooral een beheermodule waarmee ze de druk op hun verschillende togen in kaart kunnen brengen. Wat Drink Je? kon de voorbije twee jaar al even warm draaien als no-touch oplossing in tijden van corona. Dit jaar wil de start-up ook de zomerfestivals veroveren, te beginnen met Urban Sessions en Paradise City Festival dit weekend.