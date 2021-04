De algemene stralingsnormen voor telecom gaan niet omhoog. Maar ze worden wel anders berekend, wat operatoren meer marge geeft in de uitrol voor 5G.

Het ontwerp hiervoor is afkomstig van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en Kan na de zomer definitief worden. Volgens Het Laatste Nieuws worden daarbij de bestaande Vlaamse normen (onder andere 20,58 Volt per meter voor 900 MHz) niet verhoogd.

Wat wel verandert is dat de stralingsnorm per antenne voortaan wordt vervangen door een norm per telecomoperator. Waarbij de straling veroorzaakt door een operator op één locatie niet meer dan twintig procent van de cumulatieve blootstellingsnorm mag zijn.

De aanpassing geeft operatoren meer flexibiliteit met hun antennes en dat is belangrijk in de uitrol van 5G. Die technologie gebruikt grotendeels hetzelfde spectrum als 3G of 4G, maar omdat er steeds meer toestellen zijn die ook steeds meer verbindingen leggen en data verbruiken, zijn operatoren al lang vragende partij voor soepelere stralingsnormen om hun capaciteit te kunnen verhogen.

15 tot 41 volt per meter

Het BIPT publiceerde in oktober nog een studie rond de stralingsnormen. Daarin stelde de regulator voor om het plafond voor stralingsnormen op 41,5 V/m te leggen, wat ook de limiet is van ICNIRP, de organisatie die onder meer de WHO adviseert rond stralingsnormen. Als minimum spreekt het van 14,5 volt per meter (op 900 MHz) als cumulatieve limiet (voor alle operatoren samen) om 5G mogelijk te maken.

Vlaanderen zit met de huidige norm van 20,58 V/m nog een stuk boven dat minimum. Operatoren hoeven afgaande op het voorstel dus niet te hopen op meer, al worden de regels iets flexibeler.

