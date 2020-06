Onderzoekers van de afdeling Plasma-astrofysica van de KU Leuven zijn er voor het eerst in geslaagd om een volledig consistente simulatie te maken van de fysische processen die zich afspelen tijdens een zonnevlam. Ze maakten hierbij onder meer gebruik van Vlaamse supercomputers.

Zonnevlammen zijn explosies op het oppervlak van de zon waarbij een enorme hoeveelheid energie vrijkomt. Dankzij satellieten en zonnetelescopen was al bekend dat zonnevlammen heel efficiënt energie uit magneetvelden omzetten in warmte, licht en energie van beweging.Door de rekenkracht van Vlaamse supercomputers te combineren met een nieuwe combinatie van fysische modellen, waarbij de microscopische effecten van versnelde geladen deeltjes in een macroscopisch model werden meegenomen, slaagde doctoraatsonderzoeker Wenzhi Ruan erin om een gedetailleerde simulatie te maken van wat zich afspeelt. Het model maakt het ook mogelijk om te berekenen hoe efficiënt de energieomzetting in een zonnevlam is.