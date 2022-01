imec gaat onder de naam SolidLab met verschillende universiteiten de mogelijkheden onderzoeken hoe Solid in praktijk kan worden gebracht. Technologisch, maatschappelijk en financieel.

Het concept van Solid is dat elke burger data in zijn eigen datakluis bewaart, en dat applicaties vervolgens toegang vragen. Het moet een alternatief worden voor het huidige model waarbij spelers als Google, Apple of Facebook alles over je weten, en die verzamelde data gebruiken voor advertentiedoeleinden.

Maar hoe dat er in praktijk moet uitzien wil imec nu verder onderzoeken in SolidLab, een interuniversitair labo dat de komende vier jaar zal onderzoeken hoe gedecentraliseerde datakluizen kunnen dienen als bouwsteen in een datagedreven economie, specifiek in Vlaanderen dan.

Voor de eerste twee jaar van het project heeft de Vlaamse overheid zeven miljoen euro klaar. Onder meer de ontwikkeling, adoptie en nieuwe verdienmodellen worden onderzocht.

Universiteiten

Onder de universiteiten zitten de UGent (IDLab en MICT), de VUB (SMIT) en de KU Leuven (COSIC en DistriNet). Ook PIXLES (UGent) en CiTip (KU Leuven) doen mee, maar dan vooral met focus op het juridische luik. Ook wordt er samengewerkt met Digitaal Vlaanderen en het Vlaams Datanutsbedrijf dat momenteel wordt opgericht.

SolidLab zelf wordt geleid door Professor Piet Demeester (imec/UGent). 'We willen tools aanreiken om burgers meer controle te geven over hun eigen data zodat ze meer vertrouwen krijgen in digitale technologie en zodat de bedrijven die ze vertrouwen competitiever kunnen worden. We zijn ervan overtuigd dat SolidLab kan bijdragen aan een omwenteling die burgers bewuster laat omgaan met data en tegelijk zuurstof creëert voor meer innovatie in de data-economie.'

