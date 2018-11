Vlaamse werkgevers geven onderwijs STEM-aanbevelingen

Het manifest is afkomstig van Voka, Agoria Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, Essencia Vlaanderen, Fedustria, Fevia Vlaanderen en de Vlaamse Confederatie Bouw. Zij houden vandaag een ontbijtoverleg over STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Concreet gaat het over twintig aanbevelingen om de kwaliteit en instroom in STEM-onderwijs te versterken. Françoise Chombar, CEO van Melexis, voorzitter van het STEM-platform en dit jaar door Data News verkozen tot ICT Personality of the Year, zat het overleg voor.

In twintig punten vraagt de groep onder meer aandacht voor een kwalitatief sterk TSO, gezien zij de voornaamste instroom zijn voor technisch professionele bachelors. Ook moet er bij studiekeuzebegeleiding vaker de link worden gelegd met beroepen en profielen, niet enkel met het onderwijsaanbod in een richting, en moet er meer aandacht zijn voor meisjes en jongeren uit kansengroepen.

Voor de werkgevers mag STEM gerust vroeger beginnen, met een uitgewerkt aanbod in het basisonderwijs, en moet duaal leren (leren op de werkplek) de eerste keuze worden voor jongeren. Dat moet ook het geval zijn voor doorstroomrichtingen in het ASO en TSO (opleidingen die normaliter nog worden aangevuld met hoger onderwijs) en bij volwassenenonderwijs en hoger onderwijs.

"Vandaag gingen het bedrijfsleven, de onderwijswereld en de beleidsmakers constructief in dialoog over STEM. Over de meeste aanbevelingen is iedereen het eens. Het is nu belangrijk dat alle partners zich engageren om de gezamenlijke doelstellingen te realiseren", aldus Chombar.