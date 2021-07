De Vlaamse overheid en het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw trekken 1.530.000 euro uit voor innovatieve projecten rond telewerk.

De oproep richt zich tot Vlaamse bedrijven, zowel uit de profit als de social profit, en tot alle andere organisaties die kunnen bijdragen aan de gezondheid van werknemers.

Nooit maakten zo veel mensen kennis met telewerk als tijdens de coronacrisis. Dat heeft zo zijn voordelen, blijkt uit een enquête van Attentia: 83 procent ervaart minder tijdverlies, we kunnen flexibeler plannen (66 procent) en zijn productiever (56 procent).

Maar er duiken volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven ook valkuilen op, zowel fysiek als mentaal. De helft van de Vlamingen is uitgeput na een jaar intensief en permanent thuiswerk. Drie op de vier thuiswerkers ervaart minstens één ernstige psychosociale of fysieke klacht.

Kan beter

Voor bedrijven of organisaties die deze uitdagingen willen aanpakken, is er de projectoproep 'Vitaal en gezond telewerken'. De oproep richt zich naar alle Vlaamse bedrijven en organisaties met een innovatief idee voor een project dat de fysieke en mentale gezondheid van telewerkers bevordert.

Geselecteerde kandidaten kunnen rekenen op volledige financiële ondersteuning. Tussen 6 juli en 30 september kunnen bedrijven en organisaties een projectvoorstel indienen. Het project loopt tussen 1 december 2021 en 31 december 2022. In totaal wordt een bedrag van 1.530.000 euro vrijgemaakt.

