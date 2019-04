Vlaanderen investeert 20 miljoen per jaar in cybersecurity

De Vlaamse regering gaat voortaan twintig miljoen euro per jaar vrijmaken voor cybersecurity. Dat gaat naar onderzoek, digitalisering en implementatie van cybersecurity en opleidingen.

Het budget komt samen met een Vlaams beleidsplan voor cybersecurity. In totaal gaat er acht miljoen euro per jaar naar onderzoek, negen miljoen per jaar naar digitalisering en de implementatie van cybersecurity en drie miljoen per jaar naar opleidingen.

Onderzoek

Het budget voor onderzoek, 8 miljoen euro per jaar, gaat naar strategische onderzoekscentra en universiteiten. Er zijn nog geen concrete onderzoeksprojecten geselecteerd. Wel ligt er een roadmap op tafel die momenteel wordt gevalideerd door het Vlaamse bedrijfsleven, samen met Agoria, en een internationale academische jury. Nadien worden verschillende projecten toegewezen aan onderzoekspartners.

"Vlaanderen beschikt niet over de schaalvoordelen en overheidsbudgetten van internationale koplopers als de VS en China, maar wel over toponderzoek in heel relevante cybersecurity-domeinen zoals in cryptografie en gedistribueerde systemen," zegt Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters.

Digitalisering en implementatie van cybersecurity

Het grootste deel van de investering, negen miljoen euro per jaar, gaat integraal naar VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Zij beheren het implementatiebudget dat via hun kanalen zal worden ingezet.

Hun taak is het omzetten van onderzoek in concrete toepassingen voor de Vlaamse bedrijfscontext. Dat begint bij digitalisering zelf. VLAIO zal onder meer werken aan digital readiness en digitale geletterdheid van ondernemers en ondernemingen.

Een groot deel van die opdracht wordt sensibilisering en informering rond cybersecurity bij kijken. Zo wil de de Vlaamse regering dat bedrijven de noodzaak en uitdagingen beseffen om zo te werken naar verbetertrajecten.

Volgens het persbericht van minister Muyters is dit "hét moment om het bewustzijn rond cybersecurity te verhogen en Vlaanderen te positioneren als early adopter van cybersecurity-technologie."

Opleidingen

Het kleinste luik, drie miljoen euro per jaar, is voor opleidingen en opnieuw sensibilisering binnen Vlaamse bedrijven. Maar de ambitie is om elke Vlaming bewust te maken van hoe we met persoonlijke data om gaan.

Muyters kijkt hiervoor naar VDAB, Syntra Vlaanderen en de verschillende universiteiten en hogescholen. De focus ligt op kortlopende trajecten die inspelen om de implementatienoden van bedrijven.

Sensibilisering is ook een van de zaken waar het CCB, Centrum voor Cybersecurity België, op focust. Op het kabinet van minister Muyters vernemen we dat VLAIO hiervoor gesprekken voert met verschillende partners en dat samenwerking met het CCB hier zeker één van de opties voor is. Maar ook sectorfederaties en LSEC worden daarvoor genoemd.