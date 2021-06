De Vlaamse regering investeert 6,5 miljoen euro in virtual reality-toepassingen in het beroeps- en het technisch secundair onderwijs. Dat maakt Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) dinsdag bekend.

'Jongeren die op school al ondergedompeld werden in virtual reality krijgen een voorsprong op de arbeidsmarkt van de nabije toekomst', zegt hij.

Volgens Weyts heeft virtual reality een enorm potentieel in de praktijklessen. 'Nu lijkt dit misschien nog een beetje niche, maar dit is de toekomst. Zeker in ons arbeidsmarktgericht onderwijs zijn er tal van toepassingen denkbaar. Zo zorgen we echt voor meer onderwijskwaliteit.'

Weyts investeert 6,5 miljoen euro in virtual reality-toepassingen in het beroeps- en technisch secundair onderwijs. In het arbeidsmarktgericht onderwijs zijn dit soort digitale innovaties vandaag nog relatief zeldzaam, terwijl bijvoorbeeld 'Extended Reality' een enorm potentieel heeft in praktijklessen, legt hij uit.'

Met een VR-bril kunnen leerlingen bijvoorbeeld virtueel kennismaken met de allernieuwste assemblagetechnieken, levensechte brandoefeningen doen of computervaardigheden aanscherpen. Zo krijgen vakleerkrachten bijna eindeloos nieuwe mogelijkheden.'

Weyts herhaalt dat Vlaanderen de coronacrisis heeft aangegrepen om een "ongeziene investering" te doen in de digitalisering van het onderwijs. 'Op dit moment heeft Vlaanderen een achterstand inzake digitaal onderwijs, maar het zogenaamde Digisprong-plan gaat die achterstand ombuigen in een voorsprong door gericht te investeren in ICT-vaardigheden, ICT-omkadering, ICT-beleid en ICT-toestellen.'

Door in virtual reality-toepassingen te investeren, 'gaan we ook hier een achterstand ombuigen in een voorsprong', zegt Weyts.

