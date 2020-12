Partners van Vlaamse infrastructuurwerken kunnen voortaan vlotter digitaal informatie uitwisselen. Een gestandaardiseerde ObjectTypenBibliotheek maakt dat iedereen over informatie beschikt die op dezelfde manier wordt gedefiniëerd.

De ObjectTypenBibliotheek of OTL bevat alle soorten infrastructuurobjecten die kunnen voorkomen bij infrastructuurwerken. Denk daarbij aan verkeerslichten, maar ook lagen van een wegdek, rioolputjes of palen.

Het geheel past in het concept van BIM, Bouwwerk Informatie Management. Met OTL moet het mogelijk worden dat al die zaken eenvoudiger en duidelijker zijn omschreven voor verschillende partners van een bouwproject. Zo krijgt elk voorwerp ook een definitie en eigenschappen. Maar zijn er ook relaties, denk daarbij aan een camera die per definitie op een paal moet staan, of een specifieke aftakking die een verkeersregelaar aanstuurt.

OTL werd ontwikkeld door het Agentschap Wegen en Verkeer en past binnen het OSLO Standaarden programma waar de Vlaamse Overheid al een tijd op inzet. Zowel Wegen en Verkeer, Liantis, De Vlaamse Waterweg en De Werkvennootschap hebben intussen hun eerste contracten gelanceerd met de standaard.

Open voor iedereen

Op dit moment is de standaard vooral bedoeld voor domeinen onder het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, zoals weg- of waterweg projecten. Bouwprojecten voor huizen en gebouwen vallen er nog niet onder.

Maar hoewel het om een Vlaams project gaat, is OTL niet beperkt tot Vlaamse infrastructuurwerken of Vlaamse spelers. Het gaat om een open datastandaard die ook door anderen kan gebruikt worden. De ambitie is om het digitale luik van infrastructuurbeheer zo uniform mogelijk te maken, met als doel om de uitwerking in praktijk nauwkeuriger en vlotter te laten verlopen.

