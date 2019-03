Vlaanderen overweegt rekeningrijden via de smartphone

Als Vlaanderen in de volgende legislatuur rekeningrijden invoert, dan zal dat hoogstwaarschijnlijk gebeuren via de smartphone. Al blijven er nog heel wat vragen open.

Volgens bronnen van De Tijd is er een consensus op Vlaams niveau in de werkgroep die, in opdracht van Vlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts, het rekeningrijden moet voorbereiden. Die zou de voorkeur geven aan een systeem waarbij een app op de smartphone, gekoppeld aan je nummerplaat, bijhoudt waar en wanneer je rijdt. Andere mogelijkheden om zo'n systeem in te voeren zijn via tolpoorten, of transponders (bakjes in de wagen), maar die zouden duurder zijn.

De voorkeur voor de smartphone komt er onder meer omdat de overgrote meerderheid van de volwassen vlamingen een smartphone heeft waardoor de kostprijs voor het invoeren een stuk lager ligt. De inning zou kunnen via verschillende apps.

Het systeem is wel niet waterdicht. Zo kan het nog altijd worden aangevuld met een bakje in de wagen voor wie geen smartphone heeft, of hem niet bij heeft. Ook zou er dan ook worden gecontroleerd, hetzij via controlewagens of ANPR-camera's om bestuurders die rondrijden zonder er voor te betalen op te sporen.

Het grootste vraagstuk blijft de privacy. Met zo'n systeem weet de overheid de facto waar en wanneer elke automobilist zich bevindt. Op sociale media zijn er flink wat stemmen die dat te extreem vinden. Anderen wijzen er dan weer op dat het een koud kunstje is om de gps van je smartphone te misleiden.