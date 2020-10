Vlaanderen gaat dit najaar een grootschalige bevraging doen naar de gevolgen van de coronacrisis voor de bevolking. De beleving van telewerk is een van de thema's die daarbij aan bod komen.

Dat zei Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) donderdag in het parlement na een vraag van Axel Ronse (N-VA).

De bevraging bij 20.000 Vlamingen wordt uitgevoerd door de Vlaamse Statistische Autoriteit. "Momenteel is telewerk de norm", zegt Crevits. "Met een maandelijkse bevraging van werkgevers en werknemers gaan we na in welke mate dit wordt opgevolgd. De cijfers zullen ook duidelijk maken of er in bepaalde sectoren bijkomende actie nodig is om de inzet op telewerk te verhogen." De resultaten van het onderzoek worden in het voorjaar verwacht.

Crevits wijst erop dat bedrijven alle nodige info kunnen vinden op de website www.werkbaarwerk.be/telewerken. "Volgende maand volgt er bovendien een communicatiecampagne om bedrijven te sensibiliseren rond werkbaar telewerk en om te informeren over de bestaande instrumenten, in het bijzonder richting HR-medewerkers", zegt ze.

