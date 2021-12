Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen krijgt 200.000 euro Vlaams geld om in te zetten op verdere digitalisering en de ontwikkeling van lespakketten voor scholieren. Dat maakt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bekend.

De vorsers van het ITG doen onderzoek naar onder meer malaria, tuberculose, hiv en tal van tropische ziekten. Elk jaar komen er honderden onderzoekers, artsen, biomedici en andere experts gevorderde studies volgen of een doctoraat maken. Het instituut geeft ook reisadviezen, verzorgt vaccinaties en behandelt patiënten.

Het ITG maakte de afgelopen jaren werk van zijn digitalisering en krijgt van de Vlaamse regering nu 200.000 euro om daarbij te helpen. Met het geld kan het instituut komend voorjaar met name zes lokalen uitrusten met audiovisuele apparatuur om lessen op te nemen of online rechtstreeks uit te zenden, en de eigen docenten daarvoor opleiden.

Daarnaast zal het ITG nieuwe digitale lespakketten ontwikkelen gericht op scholieren van het secundair onderwijs. Daarvoor werkt het samen met de openbare omroep VRT om het bereik zo groot mogelijk te maken, luidt het. 'De expertise van het ITG was misschien nog nooit zo actueel als in deze coronatijden', zegt minister Weyts. 'Zo zijn jongeren zich waarschijnlijk nog nooit zo scherp bewust geweest van tropische ziekten, virologie en pandemieën als het laatste anderhalf jaar. Daar zit ook een kans in, om de internationaal gerenommeerde expertise van ons eigen ITG nu nog meer te vertalen naar de klaslokalen.'

De vorsers van het ITG doen onderzoek naar onder meer malaria, tuberculose, hiv en tal van tropische ziekten. Elk jaar komen er honderden onderzoekers, artsen, biomedici en andere experts gevorderde studies volgen of een doctoraat maken. Het instituut geeft ook reisadviezen, verzorgt vaccinaties en behandelt patiënten.Het ITG maakte de afgelopen jaren werk van zijn digitalisering en krijgt van de Vlaamse regering nu 200.000 euro om daarbij te helpen. Met het geld kan het instituut komend voorjaar met name zes lokalen uitrusten met audiovisuele apparatuur om lessen op te nemen of online rechtstreeks uit te zenden, en de eigen docenten daarvoor opleiden.Daarnaast zal het ITG nieuwe digitale lespakketten ontwikkelen gericht op scholieren van het secundair onderwijs. Daarvoor werkt het samen met de openbare omroep VRT om het bereik zo groot mogelijk te maken, luidt het. 'De expertise van het ITG was misschien nog nooit zo actueel als in deze coronatijden', zegt minister Weyts. 'Zo zijn jongeren zich waarschijnlijk nog nooit zo scherp bewust geweest van tropische ziekten, virologie en pandemieën als het laatste anderhalf jaar. Daar zit ook een kans in, om de internationaal gerenommeerde expertise van ons eigen ITG nu nog meer te vertalen naar de klaslokalen.'